В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации

Евросоюз работает над либерализацией визового режима для граждан Турции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, вопрос обсуждался в ходе визита в Анкару главы европейской дипломатии Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера. В рамках поездки европейские чиновники провели переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Ранее Фидан заявил, что Анкара ожидает от Брюсселя улучшения отношений «на основе объективных критериев и заслуг, без какой-либо дискриминации». Он также подчеркнул, что вступление Турции в Европейский союз остается стратегической целью страны. Интересно, насколько важен безвиз с ЕС для граждан Турции? Какие перспективы обещает такое возможное изменение положения дел в сторону возможности беспрепятственного въезда в любые страны Евросоюза? Приблизит ли это как-то Турцию как страну-кандидата к возможности вступить в ЕС? Своим мнением об этом поделились с haqqin.az известные турецкие эксперты. Политический комментатор телеканала NTV кандидат политических наук Умит Назми Хазыр заявил, что в последнее время страны Европейского союза создают для граждан Турции серьезные трудности при получении виз.

«В турецком обществе это вызывает сильное недовольство. Поэтому со стороны Европейского союза давно ожидались шаги по смягчению визового режима. После начала войны в Украине потребность Европы в сотрудничестве с Турцией в сфере безопасности заметно возросла. По этой причине отношения между ЕС и Турцией в последние несколько лет получили новый импульс. Облегчение визового режима для граждан Турции стало бы важным шагом для дальнейшего развития отношений между Турцией и ЕС. Однако я не думаю, что шенгенские визы для граждан Турции будут полностью отменены», — отметил политолог. Вместе с тем, говорит он, упрощение визового режима для граждан Турции вовсе не означает, что процесс вступления страны в Евросоюз автоматически ускорится. «Переговоры о членстве Турции уже долгое время фактически остаются замороженными по политическим причинам, и этот процесс зависит далеко не только от визового вопроса. На перспективы членства продолжают влиять такие факторы, как верховенство права, демократические стандарты, соблюдение основных прав и свобод, кипрская проблема, а также политическая позиция ряда государств — членов ЕС. В целом возможная либерализация визового режима может стать важным шагом по укреплению взаимного доверия между Турцией и Европейским союзом и принести гражданам Турции вполне ощутимые практические преимущества. Однако было бы нереалистично рассматривать этот шаг как фактор, который сам по себе приблизит вступление Турции в Евросоюз. Скорее, его следует воспринимать как позитивную, но ограниченную по своему влиянию меру, способную создать более благоприятную основу для возобновления диалога и расширения сотрудничества между сторонами», — считает Хазыр. Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ и эксперт по Ближнему Востоку Мехмет Эмин Икбаль Дюрре также подчеркнул, что в последнее время процесс получения шенгенских виз превратился для граждан Турции в серьезную проблему.