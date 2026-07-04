Задержали индийцев, суданцев, нигерийцев и азербайджанцев

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии задержали 50 граждан иностранных государств в рамках мер по иммиграционному контролю.

Как заявили в ведомстве, среди задержанных есть граждане Индии, Вьетнама, Туркменистана, России, Кыргызстана, Судана, Пакистана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Иордании, Нигерии, Бангладеш, Уганды и Кении.

В настоящее время задержанные лица размещены в центре временного содержания Департамента миграции, и осуществляются соответствующие процедуры, связанные с их депортацией.