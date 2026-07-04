Зеленский ответил на заявление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские утверждения о переходе Константиновки под контроль российских войск не соответствуют действительности. Об этом он сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и Президенту Америки о ситуации на фронте: он заявляет о якобы захвате Россией Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость... Если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он не перейдет фронт: правда сильно отличается от слов Путина», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский лидер пытается убедить мировое сообщество, в том числе президента США, что российские войска взяли Константиновку, хотя это не соответствует действительности.