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Зеленский ответил на заявление Путина

обновлено 14:18
14:18 1652

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские утверждения о переходе Константиновки под контроль российских войск не соответствуют действительности. Об этом он сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и Президенту Америки о ситуации на фронте: он заявляет о якобы захвате Россией Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость... Если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он не перейдет фронт: правда сильно отличается от слов Путина», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский лидер пытается убедить мировое сообщество, в том числе президента США, что российские войска взяли Константиновку, хотя это не соответствует действительности.

*** 13:19

Заявление российского президента Владимира Путина о «захвате» Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. Город находится под контролем Сил обороны. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

«Информация, распространенная в украинских медиа о заявлении Путина о якобы оккупации российскими войсками населенного пункта Константиновка Донецкой области, не соответствует действительности», — отметил Ковалев.

Он сообщил, что, по данным отражения оперативной обстановки в АС ЦОК ВСУ «Колокол», населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины.

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