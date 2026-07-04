В Баку будет жарко

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Днем в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 20-23, днем — 30-34° тепла. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 50-55%.
В регионах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, не исключаются грозы, град и туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 20-24, днем — 31-36, в горах ночью — 12-17, днем — 18-23, местами — до 27-30° тепла.