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Молдаване избавились от Русского дома

13:54 600

Русский дом в Кишиневе закрыт с 4 июля. Представитель Русского дома будет работать в составе российского посольства в Молдове. Об этом заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

В Россотрудничестве отметили, что продолжат работу по вопросам дальнейшего присутствия в Молдове, включая отбор иностранных студентов для обучения в российских вузах по правительственным квотам, а также реализацию проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

В декабре 2025 года власти Молдовы приняли решение о закрытии Русского дома в Кишиневе, назвав его инструментом российского влияния.

В посольстве России заявили, что этот шаг негативно скажется на двусторонних отношениях.

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