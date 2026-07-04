USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
Новость дня
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

Минсельхоз о нашествии саранчи на Абшерон

фото
14:57 919

Агентство аграрных услуг держит под полным контролем ситуацию с нашествием саранчи на Абшеронском полуострове. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в ведении которого находится агентство.

Отмечается, что сотрудники Центра защиты растений и фумигации выехали на места для проведения мониторинга после обращения граждан в связи с нашествием саранчи на Абшеронском полуострове, в частности в прибрежных зонах.

«Подобные природные явления напрямую связаны с резкими климатическими изменениями. По мере изменения глобальных и региональных климатических условий многие организмы, включая саранчу, мигрируют в новые географические ареалы. Сейчас на территориях массового распространения саранчи ведется интенсивная химическая обработка. Процесс находится под полным контролем», — заявили в Минсельхозе.

Желающих получить убежище в Германии стало намного меньше
Желающих получить убежище в Германии стало намного меньше
15:59 185
Кадыров-младший нарушил правила и получил медаль
Кадыров-младший нарушил правила и получил медаль
15:34 719
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим обновлено 14:39; видео
14:39 8784
Минсельхоз о нашествии саранчи на Абшерон
Минсельхоз о нашествии саранчи на Абшерон фото
14:57 920
Молдаване избавились от Русского дома
Молдаване избавились от Русского дома
13:54 1392
Зеленский ответил на заявление Путина
Зеленский ответил на заявление Путина обновлено 14:18
14:18 3215
Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
12:03 1701
Дефицит бензина шагает по России
Дефицит бензина шагает по России
11:54 2429
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
11:41 2172
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
11:36 2639
Прощаются с Хаменеи. Хаменеи хочет участвовать
Прощаются с Хаменеи. Хаменеи хочет участвовать обновлено 15:38
15:38 2932

ЭТО ВАЖНО

Желающих получить убежище в Германии стало намного меньше
Желающих получить убежище в Германии стало намного меньше
15:59 185
Кадыров-младший нарушил правила и получил медаль
Кадыров-младший нарушил правила и получил медаль
15:34 719
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим обновлено 14:39; видео
14:39 8784
Минсельхоз о нашествии саранчи на Абшерон
Минсельхоз о нашествии саранчи на Абшерон фото
14:57 920
Молдаване избавились от Русского дома
Молдаване избавились от Русского дома
13:54 1392
Зеленский ответил на заявление Путина
Зеленский ответил на заявление Путина обновлено 14:18
14:18 3215
Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
12:03 1701
Дефицит бензина шагает по России
Дефицит бензина шагает по России
11:54 2429
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
11:41 2172
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
11:36 2639
Прощаются с Хаменеи. Хаменеи хочет участвовать
Прощаются с Хаменеи. Хаменеи хочет участвовать обновлено 15:38
15:38 2932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться