Кадыров-младший нарушил правила и получил медаль

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России», посвященную 90-летию Госавтоинспекции РФ, сообщило агентство «Чечня сегодня». Медаль также вручили Рамзану Кадырову.
На прошлой неделе сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал видео, на котором он за рулем Range Rover нарушает сразу несколько правил дорожного движения. Ролик обнаружила «Вёрстка» в одном из Instagram-аккаунтов, связанных с Кадыровым-младшим.
Видео длится 13 секунд. На нем Адам Кадыров сначала снимает дорогу от первого лица, затем переключает камеру на себя и пассажира, а после снова показывает дорогу. В начале ролика автомобиль уже едет по двойной сплошной, а к концу почти полностью выезжает на встречную полосу.
Менее полугода назад Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном. По данным СМИ, он был за рулем первой машины в кортеже, проехал на красный и врезался в другой автомобиль.