Кадыров-младший нарушил правила и получил медаль

На прошлой неделе сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал видео, на котором он за рулем Range Rover нарушает сразу несколько правил дорожного движения. Ролик обнаружила «Вёрстка» в одном из Instagram-аккаунтов, связанных с Кадыровым-младшим.

Видео длится 13 секунд. На нем Адам Кадыров сначала снимает дорогу от первого лица, затем переключает камеру на себя и пассажира, а после снова показывает дорогу. В начале ролика автомобиль уже едет по двойной сплошной, а к концу почти полностью выезжает на встречную полосу.

Менее полугода назад Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном. По данным СМИ, он был за рулем первой машины в кортеже, проехал на красный и врезался в другой автомобиль.