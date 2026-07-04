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Желающих получить убежище в Германии стало намного меньше

15:59 187

Число заявлений о предоставлении убежища в Германии в первой половине 2026 года значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел ФРГ.

По информации ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года 39 646 человек впервые подали прошение о предоставлении статуса беженца в Германии. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) зарегистрировало 61 336 таких заявлений, а в первой половине 2024 года их число составляло около 121 000.

Основными странами происхождения заявителей остаются Афганистан, Сирия, Турция и Сомали.

На уровне Евросоюза в середине июня 2026 года вступили в силу новые правила предоставления убежища.

Они предусматривают обязательную проверку оснований для получения защиты на внешних границах ЕС, а также ускоренные процедуры депортации лиц, не имеющих права на международную защиту.

Дополнительно страны ЕС согласовали ужесточение миграционных правил, включая возможность высылки просителей убежища в третьи страны.

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