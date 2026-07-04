В то время как очереди за бензином в России видны даже из космоса, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов накануне доложил президенту Владимиру Путину о «новом достижении» в войне. По официальной информации, Путин посетил штаб одной из военных групп, участвующих в войне с Украиной, где Герасимов доложил ему о «полном освобождении» города Константиновка в Донецкой области. Путин, в свою очередь, поблагодарил российских военных и заговорил о важности «освобождения» Константиновки. «Хочу отметить, что взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап уничтожения формирований ВСУ, удерживающих пока славяно-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выставил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны», — сказал Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

Ситуация в Константиновке действительно заняла одно из главных мест в военной хронике последних нескольких месяцев. В частности, haqqin.az публиковал обзоры критической ситуации в этом городе, основанные на различных источниках. Ситуация до последних дней была приблизительно следующей: россияне проникли в Константиновку, где до войны проживало более 70 тысяч человек, небольшими группами с флангов и сумели закрепиться в определенной части города. По данным командиров украинских частей, воюющих в направлении Константиновки, их численность может составлять от 150 до 250 человек. Однако украинские военные также контролируют часть Константиновки и пытаются очистить ее от россиян. В целом независимые военные эксперты отметили, что Константиновка превратилась в большую серую зону, и говорить о полном контроле над городом той или иной стороной невозможно. При этом указывалось, что потеря Константиновки в ближайшие недели не исключена, если командование украинской армии не привлечет дополнительные силы. И вот теперь Герасимов сообщает, что город «полностью освобожден». Однако украинское командование назвало доклад Герасимова «фейком», заявив, что ситуация в Константиновке за последние дни существенно не изменилась. По данным ВСУ, россияне не контролируют город, а лишь увеличили количество нападений небольшими группами. Независимый украинский проект DeepState также не подтверждает, что Константиновка полностью перешла под контроль России. Кроме того, американский Институт изучения войны сообщает об отсутствии существенных изменений в ситуации вокруг города. Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии LB.ua сообщил, что информация о якобы оккупации российскими войсками населенного пункта Константиновка Донецкой области не соответствует действительности. По его словам, данные системы DELTA, отражающей в режиме онлайн оперативную обстановку в зоне боевых действий Вооруженных сил Украины, также указывают на то, что Константиновка находится под контролем украинских сил. «Военные части и подразделения ВСУ продолжают ведение оборонной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», — сообщил Ковалев. В России федеральные телеканалы и Z-пропагандисты развернули масштабную кампанию, акцентируя внимание на «важности освобождения» Константиновки. Например, в репортаже телеканала РЕН ТВ говорится, что «освобождение Константиновки коренным образом меняет стратегическое положение на Донбассе».