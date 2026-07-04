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Кто убедил Хаменеи прекратить огонь?

16:19 1116

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, как сообщает The New York Times, сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить верховного лидера Моджтабу Хаменеи одобрить прекращение огня и переговоры с США.

По данным издания, Пезешкиан предупредил, что экономика страны находится на грани краха из-за американской морской блокады, и заявил, что уйдет в отставку, если соглашение будет отвергнуто.

Как пишет NYT, глава Центрального банка также сообщил руководству, что в течение нескольких недель Иран может столкнуться с нехваткой продовольствия и медикаментов.

В итоге Хаменеи, хотя и выступил против сделки «в принципе», согласился поддержать ее при условии одобрения Высшим советом национальной безопасности, который большинством голосов высказался за этот план.

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