Пришел Озмаи и обещает возмездие

Озмаи ранее командовал округом, в который, в частности, входят южные иранские острова Кешм и Киш в Персидском заливе.

По данным агентства Tasnim, новый командующий в своем первом заявлении предупредил США и Израиль о «скором возмездии» за смерть бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Адмирал подчеркнул, что вооруженные силы Ирана продолжат следовать курсу Али Хаменеи.

Али Озмаи сменил на посту командующего ВМС КСИР адмирала Алирезу Тангсири, который погиб в марте 2026 года в результате американо-израильских ударов по Ирану.