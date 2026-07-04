Новый этап развития азербайджанского дзюдо: за рекордами стоит система

Чемпионат Европы по дзюдо среди юношей, прошедший в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, стал для сборной Азербайджана не просто успешным турниром, но и важным подтверждением эффективности стратегии развития, последовательно реализуемой в последние годы.

В личных соревнованиях национальная команда завоевала 10 медалей — 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. Этот результат стал лучшим в истории выступлений азербайджанских дзюдоистов на личных соревнованиях чемпионатов Европы среди юношей. В общекомандном зачете Азербайджан занял второе место по достоинству медалей и первое место — по их общему количеству среди 43 стран-участниц. Мужская сборная также стала второй в командном зачете. Кроме того, впервые в истории сборная Азербайджана завоевала медали сразу в восьми весовых категориях личного турнира, что стало еще одним подтверждением глубины состава и высокого уровня подготовки команды.

Главная особенность этого успеха заключается в том, что он не является случайным. Достигнутый результат — это не следствие отдельных ярких выступлений спортсменов, а итог долгосрочной и системной подготовки. Чемпионат показал, что в азербайджанском юношеском дзюдо формируется стабильность, а команда способна бороться за медали уже широким составом. Ярким подтверждением этого стало выступление мужской команды. Азербайджанские дзюдоисты завоевали медали в шести из семи весовых категорий, в которых принимали участие. Единственным весом, где мы остались без награды, стала категория до 60 кг, однако и здесь шансы на призовое место были весьма высоки. Мехман Аскеров получил перелом пальца во втором поединке и был вынужден досрочно завершить выступление. Эти результаты свидетельствуют о том, что национальная команда больше не зависит от одного-двух лидеров. Во многих весовых категориях уже сформированы дзюдоисты, способные бороться за медали на международной арене. Это является важным шагом к достижению одной из ключевых стратегических целей Федерации дзюдо Азербайджана — подготовке конкурентоспособных спортсменов во всех весовых категориях.

Особого внимания в составе женской команды заслуживает выступление Захры Гулиевой. Выступая в весовой категории до 40 кг, она уверенно доминировала на протяжении всего турнира и завоевала золотую медаль. Захра успешно побеждала соперниц как в стойке (тати-вадза), так и в партере (нэ-вадза), демонстрируя разнообразный технический арсенал. Помимо высокого уровня техники, она выделялась отличными физическими качествами, высокой функциональной готовностью и сильным характером. На протяжении всего турнира Захра сохраняла инициативу, контролировала темп поединков и уверенно принимала правильные решения в сложных ситуациях, еще раз подтвердив свой высокий потенциал.

В целом одной из наиболее заметных особенностей выступления азербайджанских дзюдоистов стало то, что команда продемонстрировала зрелое дзюдо. Большинство побед было достигнуто не случайно и не вследствие ошибок соперников, а благодаря заранее выстроенной тактической модели, качественной технической подготовке и умению контролировать ход поединка. Спортсмены показали способность адаптироваться к различным сценариям борьбы, удерживать преимущество и при необходимости своевременно менять тактику. С технической точки зрения прогресс команды также был очевиден. Азербайджанские дзюдоисты уверенно действовали не только в тати-вадза, но и в нэ-вадза. Эффективное использование удержаний, удушающих приемов, а также качественные переходы из стойки в партер свидетельствуют о комплексном характере подготовки команды. С учетом возрастающего значения борьбы в партере в современном дзюдо развитие этого компонента заслуживает особого внимания. Полученные результаты подтверждают правильность выбранной модели подготовки, внедряемой в последние годы. В работе с кадетами приоритетом является не достижение быстрых результатов за счет чрезмерных физических нагрузок, а совершенствование технической и тактической подготовки, развитие спортсменов в их естественных весовых категориях и обеспечение их долгосрочного роста. Чемпионат Европы наглядно продемонстрировал, что данный подход уже приносит конкретные результаты.