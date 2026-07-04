Не пятое колесо, а ось телеги…

На том берегу Атлантики одна дама с бакинским прошлым и давно уже антиазербайджанским настоящим посвятила 36-минутное выступление недавнему визиту председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку. Само по себе оно не стоило бы и абзаца в ответ — мало ли кто и что вещает против нашей страны. Но тезисы в нем слово в слово повторяют то, что синхронно, по одной разнарядке транслируют почти все так называемые «независимые голоса».
А это уже не частное мнение, это спущенная кураторами методичка. И вот на это ответить стоит. Если промолчать, у неподготовленного читателя и зрителя сложится впечатление, будто перед ним истина в последней инстанции. «Неутешительный» вывод дама вынесла в первую же минуту. Визит, дескать, провалился. Дальше полчаса это доказывалось с упорством, достойным лучшего применения. Проблема одна. Все, что сказано за эти 36 минут, стоит на одном: человек просто не понимает, о чем говорит. Вытащи эту опору — и вся речь осыпается разом. Вытащим прямо сейчас.
Главный довод звучит так: раз фон дер Ляйен не привезла в Азербайджан газовый контракт, значит, ехать было незачем. На этом можно было бы и выключить запись. Ведь председатель Еврокомиссии газовых контрактов не подписывает. И не потому, что забыла ручку. Просто это не ее работа. Газ в Европе закупают компании — Eni, Total, Uniper, OMV и десятки других, со своими акционерами, контрактами и коммерческими рисками. Комиссия открывает или не открывает политическую дорогу. Требовать от главы Еврокомиссии подпись под накладной на кубометры газа — то же самое, что требовать от главы центробанка, чтобы он лично выписывал вам ипотеку в окошке банковского отделения: ставку задает он, а кредиты выдают банки.
Тут кто-нибудь непременно напомнит: но ведь в 2022 году фон дер Ляйен уже подписывала с Алиевым в Баку энергетический документ. Верно, подписывала. Только это был меморандум. Политики дают зеленый свет и ставят цель — а кубометры по конкретной цене продают и покупают компании. Ждать «контракта» от нынешнего визита — значит сознательно умалчивать очевидную вещь: политическую декларацию подписывают лидеры, и она уже подписана, а коммерческие контракты заключают потом компании.
Дальше — про деньги. В Ереван, дескать, стоило ехать всерьез, там армянам раздают миллионы, а Баку достались улыбки и рукопожатия. Заокеанская обозревательница искренне считает, что кому дали денег, тот и победил. Логика насквозь ложная. Деньги дают не сильному. Деньги дают тому, кто без них не выживет. Еревану выделяют пакеты помощи по одной причине: бюджет дырявый, страна выползает из-под старой зависимости, и платить за завтрашний день нечем. Ставить это в пример стране, которая сама вкладывает и сама кредитует региональные мегапроекты, — значит вывернуть все наизнанку и поменять местами того, кто подает, и того, кто просит. Баку в очереди за подаянием не стоит. За подаянием стоит Ереван. Азербайджан говорит с европейцами на равных. Протянутой руки у него нет. Перепутать одно с другим можно только при очень большом желании — или при полном нежелании видеть реальность.
Идем далее. Европа якобы попользуется нашим газом и откажется, а Южный газовый коридор — история на пару лет. Опять мимо. Этот газовый коридор строили годами и потратили на него миллиарды, тянули через горы, границы совсем не для того, чтобы завтра перекрыть ради политического каприза. Италия и весь юг Европы уже сидят на этой трубе намертво. И это не фигура речи: стальные магистрали, интерконнектор, компрессорные станции, подписанные контракты, живые счетчики в домах. Предположение, что через 2-3 года Европа откажется от каспийского газа, тянет разве что на гадание. Спрос есть, труба есть, а замену ему на южном фланге искать особо негде. Газ уже идет, и сердитым роликом этого не отыграть.
Особенно достается в видеоролике Марте Кос, еврокомиссару по расширению. «Вина» ее в том, что вместо требования выпустить так называемых «узников» она говорила в Баку про самолеты, логистику и Средний коридор. Права человека, причитает заокеанская моралистка, в ее речи так и не прозвучали — и это, по ее версии, позор. А теперь — самое интересное. Фон дер Ляйен, по ее же словам, вправе заниматься своим делом — газом, светом, зимой. К ней у нее претензий нет. Про мандат, стало быть, все понятно. Но стоит перейти к Кос — и мандат куда-то испаряется. Между тем Азербайджан в Евросоюз не вступает, и комиссар по расширению прилетела заниматься тем самым коридором: Центральная Азия, Каспий, Кавказ, Турция, Европа сшиваются в один маршрут в обход севера, и это ее прямая работа. Читать кому-то мораль в эту работу не входит. Требовать, чтобы человек, приехавший считать транспортные узлы, посреди разговора завел правозащитную проповедь, — это заказ на спектакль, и ничего больше. В Европе каждый занят своим делом: одни пишут резолюции для внутреннего пользования, другие торгуют газом, третьи считают деньги. Кто этого не различает, тот либо близорук в политике, либо все прекрасно различает, просто ему так выгоднее.
И под конец — самое интересное. Обойти Азербайджан в Среднем коридоре, уверяет обозревательница, легче легкого: пустить все через Армению, внимание, Нахчыван и Турцию. Здесь вопрос уже к школьной географии. Нахчыван — наша земля, отрезанная от основной территории армянской полосой, но азербайджанской от этого быть не переставшая ни на день. Предлагать снизить значение Азербайджана, гоняя грузы через азербайджанскую же землю, — это тот случай, когда ненависть к собственной стране достигает той стадии, на которой здравый смысл выносится за дверь как последняя помеха торжеству абсурда. И укладывается это в общую логику речи. Сперва мимо с полномочиями Еврокомиссии, потом мимо с деньгами, потом мимо с газом, а теперь и карта перекроена под то, что ей хотелось доказать. Реальность мешает выводу — и она эту реальность попросту не видит. А весь Средний коридор упирается в Каспий, порт Алят, азербайджанские рельсы и терминалы. Нарисовать стрелку на карте легко. Только грузы ходят по рельсам, портам и таможням. И в этой телеге Азербайджан — не пятое колесо. Он ось. Убери его — телега не тронется.
Столько же путаницы с долгосрочным договором. Баку якобы спит и видит контракт на десятилетия, а Брюссель отказывает — вот и провал. Все ровно наоборот. Кому при дефиците нужнее привязка на годы — тому, у кого товар нарасхват, или тому, кто его покупает и хочет намертво прибить цену к полу, пока она не взлетела? Долгосрочный контракт — это удавка на шее продавца и подарок покупателю. Когда твой газ нужен всем, то руки у тебя развязаны: сам решаешь, кому, сколько и почем. То, что обозревательница выдает за унижение, — козырь. Баку не выпрашивает цепей. Баку торгуется стоя. А кто уверен, что без подписи чужого чиновника страна обращается в ноль, тот описывает не Баку. Он описывает себя.