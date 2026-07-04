Не пятое колесо, а ось телеги…

На том берегу Атлантики одна дама с бакинским прошлым и давно уже антиазербайджанским настоящим посвятила 36-минутное выступление недавнему визиту председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку. Само по себе оно не стоило бы и абзаца в ответ — мало ли кто и что вещает против нашей страны. Но тезисы в нем слово в слово повторяют то, что синхронно, по одной разнарядке транслируют почти все так называемые «независимые голоса». А это уже не частное мнение, это спущенная кураторами методичка. И вот на это ответить стоит. Если промолчать, у неподготовленного читателя и зрителя сложится впечатление, будто перед ним истина в последней инстанции. «Неутешительный» вывод дама вынесла в первую же минуту. Визит, дескать, провалился. Дальше полчаса это доказывалось с упорством, достойным лучшего применения. Проблема одна. Все, что сказано за эти 36 минут, стоит на одном: человек просто не понимает, о чем говорит. Вытащи эту опору — и вся речь осыпается разом. Вытащим прямо сейчас.

Главный довод звучит так: раз фон дер Ляйен не привезла в Азербайджан газовый контракт, значит, ехать было незачем. На этом можно было бы и выключить запись. Ведь председатель Еврокомиссии газовых контрактов не подписывает. И не потому, что забыла ручку. Просто это не ее работа. Газ в Европе закупают компании — Eni, Total, Uniper, OMV и десятки других, со своими акционерами, контрактами и коммерческими рисками. Комиссия открывает или не открывает политическую дорогу. Требовать от главы Еврокомиссии подпись под накладной на кубометры газа — то же самое, что требовать от главы центробанка, чтобы он лично выписывал вам ипотеку в окошке банковского отделения: ставку задает он, а кредиты выдают банки. Тут кто-нибудь непременно напомнит: но ведь в 2022 году фон дер Ляйен уже подписывала с Алиевым в Баку энергетический документ. Верно, подписывала. Только это был меморандум. Политики дают зеленый свет и ставят цель — а кубометры по конкретной цене продают и покупают компании. Ждать «контракта» от нынешнего визита — значит сознательно умалчивать очевидную вещь: политическую декларацию подписывают лидеры, и она уже подписана, а коммерческие контракты заключают потом компании. Дальше — про деньги. В Ереван, дескать, стоило ехать всерьез, там армянам раздают миллионы, а Баку достались улыбки и рукопожатия. Заокеанская обозревательница искренне считает, что кому дали денег, тот и победил. Логика насквозь ложная. Деньги дают не сильному. Деньги дают тому, кто без них не выживет. Еревану выделяют пакеты помощи по одной причине: бюджет дырявый, страна выползает из-под старой зависимости, и платить за завтрашний день нечем. Ставить это в пример стране, которая сама вкладывает и сама кредитует региональные мегапроекты, — значит вывернуть все наизнанку и поменять местами того, кто подает, и того, кто просит. Баку в очереди за подаянием не стоит. За подаянием стоит Ереван. Азербайджан говорит с европейцами на равных. Протянутой руки у него нет. Перепутать одно с другим можно только при очень большом желании — или при полном нежелании видеть реальность.