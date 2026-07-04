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Польша ждет шага от Украины

17:30 265

Киеву нужно сделать первый шаг для восстановления отношений с Варшавой. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск на сегодняшней пресс-конференции.

Туск назвал «неудачным» решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ звание «Герои УПА».

«Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева. Они стараются, но нам все же хотелось бы слышать его отчетливо», — подчеркнул премьер.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой испортились в середине июня после того, как Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ССО почетного наименования «имени Героев УПА (Украинская повстанческая армия)». Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение президента Польши «стратегической ошибкой», а премьер-министр Польши Дональд Туск призвал стороны к сдержанности.

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