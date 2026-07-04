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Украина делает за неделю то, что Запад за годы

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Украинская оборонная промышленность получила уникальное преимущество благодаря войне – производители могут тестировать новое оружие, получать отзывы от военных и вносить изменения буквально за несколько дней. Именно этот опыт сейчас внимательно изучают страны НАТО и западные оборонные компании. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей Альянса, украинских производителей оружия и чиновников.

Из-за быстро меняющихся условий на поле боя новые технологии могут утратить актуальность уже через несколько недель. Поэтому Украина максимально сократила путь между военными и производителями.

Солдаты испытывают технику непосредственно на фронте, отправляют отзывы разработчикам, после чего компании оперативно совершенствуют продукцию и уже через несколько дней или недель возвращают её военным.

Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер заявил, что именно такой скорости внедрения инноваций сейчас не хватает западным странам.

По его словам, Украина измеряет цикл адаптации новых технологий не годами, а неделями.

Производитель беспилотников Frontline Robotics сообщил, что ежемесячно вносит до 20 изменений в свою продукцию благодаря постоянной обратной связи от военных.

В компании говорят, что могут приступить к работе над новыми пожеланиями бойцов буквально через несколько минут после их получения, а обновленную версию изделия передать подразделениям уже в течение недели.

Подобный принцип использует и компания Ark Robotics. Ее сотрудники регулярно выезжают непосредственно на передовую, чтобы тестировать новые решения и лично получать отзывы военных.

По словам представителей компании, это очень опасная работа, однако именно она позволяет поддерживать чрезвычайно быстрый цикл совершенствования продукции.

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