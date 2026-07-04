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Азербайджанские юные спасатели на первом месте

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18:03 263

4 июля в городе Габала состоялась церемония награждения победителей XII Международных соревнований «Юный спасатель» и XIII Общереспубликанского первенства «Юный спасатель и пожарный», проведенных при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям и поддержке министерств науки и образования, молодежи и спорта, а также Исполнительной власти Габалинского района.

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, дети и члены семей шехидов Отечественной войны, а также представители общественности.

В соревнованиях этого года наряду с Азербайджаном приняли участие команды из Казахстана, Узбекистана, Беларуси и России, а Таджикистан участвовал в качестве наблюдателя.

Соревнования были организованы с целью повышения уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, привития школьникам здорового образа жизни, чувства ответственного отношения к личной и общественной безопасности и военно-патриотического духа, повышения интереса к профессии спасателя, а также формирования дружеских отношений и связей сотрудничества между юными спасателями из разных стран.

В официальной части, начавшейся со звучания Государственного гимна, сначала был продемонстрирован видеоролик о соревнованиях, подготовленный МЧС.

Затем была представлена художественная часть в исполнении школьников, воспевающая национальный патриотизм и дружбу между странами, после чего победителям были вручены кубки, дипломы, почетные грамоты и ценные подарки, а остальным участникам — почетные грамоты и памятные подарки.

Отметим, что команды проверили свои силы на таких этапах соревнований, как «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы», «Презентация команд» и «Стенгазета».

В международном соревновании, прошедшем в условиях напряженной борьбы, первое место заняла команда Азербайджана, второе место — Узбекистана, а третье место — команда Беларуси. В Общереспубликанском же первенстве первого места была удостоена команда полной средней школы №6 имени Н. Бехдиева города Исмаиллы, второго места — команда полной средней школы №3 поселка Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, а третьего места — команда сельской полной средней общеобразовательной школы Юхары Зейхур Гусарского района.

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