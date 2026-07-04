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Суда «заворачивают» у Ормуза

18:15 566

В период с пятницы по субботу по меньшей мере восемь гражданских судов, движущихся вдоль побережья Омана с целью выйти из Персидского залива, развернулись в обратном направлении. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Впоследствии один нефтяной танкер, один балкер, а также два танкера, предназначенных для перевозки нефтепродуктов, возобновили движение. Однако указанные суда скорректировали свой курс, проложив его ближе к береговой линии Ирана.

Конкретные обстоятельства и причины, заставившие экипажи развернуть корабли, остаются невыясненными.

В то же время официальные власти Ирана ранее неоднократно отмечали, что транзит через Ормузский пролив должен происходить исключительно по согласованным им коридорам. 

В агентстве отмечают, что этот инцидент является еще одним подтверждением того, что восстановление полноценного коммерческого судоходства по этому морскому пути до сих пор заблокировано из-за попыток Тегерана удерживать контроль над Ормузским проливом.

С понедельника через Ормузский пролив в среднем ежесуточно проходили около 34 судов. Эта интенсивность движения существенно уступает объемам, фиксировавшимся к началу войны, но одновременно заметно превышает показатели, которые наблюдались непосредственно в период активных боевых действий.

FT писала, что интенсивность судоходства через Ормузский пролив за прошедшую неделю увеличилась более чем в четыре раза, что связано с усилением уверенности в соблюдении установленного на 60 дней режима перемирия между США и Ираном.

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