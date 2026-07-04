Вердикт Конституционного суда Армении по парламентским выборам

Конституционный суд (КС) Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня. Их итоги ЦИК Армении обнародовал 14 июня. Об этом заявил в ходе оглашения вердикта председатель Конституционного суда Арман Диланян.

«Суд решил: первое — оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе — решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», — сказал он. Трансляцию вели местные телеканалы.

Рассмотрение заявлений семи политических сил, объединенных в одно производство, КС Армении начал 26 июня. Среди подавших заявления — оппозиционные блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, а также партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Решение Центризбиркома Армении не назначать повторное голосование на трех избирательных участках, где были аннулированы результаты волеизъявления, привело к тому, что партия Царукяна, не добрав менее 200 голосов, не смогла преодолеть порог в 4% для прохождения в парламент.