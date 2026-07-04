Женская молодежная (U-20) сборная Азербайджана по баскетболу провела первый матч на чемпионате Европы в дивизионе «B» в болгарском Самокове.

«Феноменальная баскетболистка из Азербайджана, она набирала в среднем 12 очков за игру в отборочных матчах чемпионата Европы по баскетболу среди взрослых, будучи всего 16-летней. Сейчас в возрасте 17 лет она намерена снова показать себя с лучшей стороны, ведь в прошлом году в команде U-16 она набирала почти 20 очков за игру. Жесткая и бесстрашная, она готова на все», — представил баскетболистку сборной Азербайджана сайт ФИБА.

17-летнюю Щукину, рост которой 186 см, сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА) отметил еще до старта чемпионата.

В составе азербайджанской команды лучшими были Екатерина Липатова (31 очко, 8 подборов) и Полина Щукина (14 очков, 7 подборов, 7 ассистов).

В стартовой игре против команды Ирландии наши баскетболистки уступили со счетом 81:93.

Азербайджан, Ирландия, Албания и Греция выступают в группе «А». Завтра сборная Азербайджана сыграет с Албанией, которая сегодня проиграла гречанкам (43:106). 6 июля наша команда встретится с Грецией.

Всего 14 команд распределены по четырем группам. По две лучшие команды выйдут во второй групповой этап. Остальные шесть сборных сыграют в единой группе, чтобы определить обладателей позиций с 9-й по 14-ю.