Турция успешно испытала баллистическую ракету

Турецкая компания ROKETSAN провела испытания баллистической ракеты TAYFUN Block-3 с боевой стрельбой, успешно поразив движущееся беспилотное надводное судно в море боевой частью, летящей на гиперзвуковой скорости.
Цель длиной примерно 7 метров, представлявшая собой небольшое рыболовецкое судно, была уничтожена с «хирургической точностью», как говорится в сообщении компании.
Это испытание является первым.
TAYFUN Block-3 — баллистическая ракета, которая запускается и поражает движущееся надводное судно в море, используя головку самонаведения.
В Турции заявляют, что это первая подобная интеграция головки самонаведения в баллистическую ракету внутри страны и один из немногих примеров во всем мире — возможность, которая эффективно превращает баллистическую ракету в противокорабельное оружие.
July 4, 2026