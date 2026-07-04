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Турция успешно испытала баллистическую ракету

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18:47 463

Турецкая компания ROKETSAN провела испытания баллистической ракеты TAYFUN Block-3 с боевой стрельбой, успешно поразив движущееся беспилотное надводное судно в море боевой частью, летящей на гиперзвуковой скорости.

Цель длиной примерно 7 метров, представлявшая собой небольшое рыболовецкое судно, была уничтожена с «хирургической точностью», как говорится в сообщении компании.

Это испытание является первым.

TAYFUN Block-3 — баллистическая ракета, которая запускается и поражает движущееся надводное судно в море, используя головку самонаведения.

В Турции заявляют, что это первая подобная интеграция головки самонаведения в баллистическую ракету внутри страны и один из немногих примеров во всем мире — возможность, которая эффективно превращает баллистическую ракету в противокорабельное оружие.

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