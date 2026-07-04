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Госуправленцы нового поколения изучают передовые ИИ-решения

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19:31 558

Сегодня Министерство цифрового развития и транспорта выступило организатором практического семинара по применению искусственного интеллекта в государственном управлении, который был проведен совместно с Boston Consulting Group (BCG) и Бирмингемским университетом в рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы».

В мероприятии, состоявшемся в Агентстве инноваций и цифрового развития (İRİA), приняли участие представители государственных органов и подведомственных структур, курирующие вопросы цифровой трансформации, включая заместителей министров, заместителей руководителей агентств и других государственных организаций.

Основной целью семинара стало формирование стратегических подходов к трансформации госорганов с использованием искусственного интеллекта, изучение международного опыта в этой сфере, а также ответственное внедрение агентских решений на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности государственного управления.

Участникам были представлены основы технологий искусственного интеллекта, возможности агентских систем ИИ, примеры их использования в государственном секторе, а также роль искусственного интеллекта в повышении качества госуслуг.

В ходе практических сессий участники развивали навыки использования агентских решений на основе искусственного интеллекта, а также обменялись мнениями о возможностях и вызовах, связанных с применением ИИ в государственном управлении. Кроме того, были рассмотрены международный опыт применения ИИ в госсекторе, вопросы оценки уровня готовности государственных органов к внедрению искусственного интеллекта и основные направления разработки стратегий цифровой трансформации.

Отметим, одним из направлений «Плана действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы» является повышение компетенций руководящих должностных лиц в сфере цифровой трансформации и применения современных технологий в государственном управлении. Таким образом, в рамках семинара также были представлены подходы к использованию искусственного интеллекта для повышения качества нормотворческой деятельности и подготовки более эффективных управленческих решений.

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