Госуправленцы нового поколения изучают передовые ИИ-решения

Сегодня Министерство цифрового развития и транспорта выступило организатором практического семинара по применению искусственного интеллекта в государственном управлении, который был проведен совместно с Boston Consulting Group (BCG) и Бирмингемским университетом в рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы».

В мероприятии, состоявшемся в Агентстве инноваций и цифрового развития (İRİA), приняли участие представители государственных органов и подведомственных структур, курирующие вопросы цифровой трансформации, включая заместителей министров, заместителей руководителей агентств и других государственных организаций.

Основной целью семинара стало формирование стратегических подходов к трансформации госорганов с использованием искусственного интеллекта, изучение международного опыта в этой сфере, а также ответственное внедрение агентских решений на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности государственного управления.

Участникам были представлены основы технологий искусственного интеллекта, возможности агентских систем ИИ, примеры их использования в государственном секторе, а также роль искусственного интеллекта в повышении качества госуслуг.