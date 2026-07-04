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Трамп в «золоте» в компании великих президентов США

фото, видео
19:08 171

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео с золотой скульптурой, изображающей его в компании четырех выдающихся президентов США. Отлитый в золоте бюст Трампа добавили к барельефу с изображением Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Барельеф «Святыня демократии» (Shrine of Democracy) высотой 18,6 м высечен на горе Рашмор в горном массиве Блэк-Хилс в Южной Дакоте. Проект реализовывали в 1927 — 1941 годах. С 1939 года монумент имеет статус национального мемориала.

«Я буду считаться величайшим президентом еще многие-многие годы», — произносит за кадром голос, похожий на голос Трампа.

Неясно, идет ли речь о фактическом создании скульптуры или созданный с помощью ИИ ролик носит исключительно развлекательный характер. Однако видеоматериал снабжен подписью британского художника и скульптора Иэна Александра — ранее он представил дизайн купюры в $250 с изображением Дональда Трампа.

Сегодня американский президент выступил у горы Рашмор в штате Южная Дакота в честь 250-летия независимости США. В своей речи он пообещал «сделать Америку больше, лучше, сильнее, чем когда-либо». Вчера в честь юбилея Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом. По оценке AP, стоимость подарка может составлять от $25 тыс. до $35 тыс.

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