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Россия охотится за украинскими локомотивами

19:21 843

За этот год россияне уничтожили и повредили в Украине более 200 локомотивов. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, вечером 3 июля Россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

«Самое главное — удалось спасти локомотивные бригады. Во время угрозы со стороны дронов работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Однако каждая такая атака оставляет после себя новые разрушения и убытки для украинской железной дороги. На этот раз в результате удара российских БПЛА повреждены два локомотива», — отметил он.

«Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных финансовых ресурсов. Ведь, несмотря на систематические удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами», — рассказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Украине в ночь на 7 марта была повреждена железнодорожная инфраструктура.

20 апреля под российский удар попали поезд и вокзал в Харьковской области. В результате российской атаки были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала.

5 мая Россия нанесла удары по железной дороге в трех регионах: в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Тогда были зафиксированы повреждения, но люди не пострадали.

7 мая Россия в очередной раз атаковала пассажирский подвижной состав «Укрзализныци». На этот раз она нанесла удар в Николаевской области.

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