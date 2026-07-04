Зеленский: Россия проиграла Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Он подчеркнул, что черноморское и азовское пространства не будут местом спокойствия для России, сообщает УНН.

«ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения (острова) Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в нашем Крыму, мы доказываем, что черноморское и азовское пространства точно не будут местом покоя для России», — заявил Зеленский.

Накануне Дня ВМС Украины глава государства отметил воинов, которые защищают Украину в составе Военно-морских сил. Зеленский вручил боевой флаг и ленты «За мужество и отвагу» воинским частям ВМС.