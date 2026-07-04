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«Нефтчи SOCAR» обыграл Уганду и вышел в полуфинал в Марселе

Отдел спорта
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Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» успешно выступает на этапе Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3 во французском Марселе.

Коллектив в составе Александры Молленхауэр, Арики Картер, Аои Кацуры и Невены Вучкович вышел в полуфинал. В четвертьфинале «Нефтчи SOCAR» взял верх над сборной Уганды — 18:15. В полуфинале азербайджанский клуб сыграет с победителем матча Франция — Италия. Полуфинал начнется в 21:50 по бакинскому времени.

Ранее на групповой стадии были обыграны Венгрия (19:18) и Словакия (21:14).

В этом сезоне «Нефтчи SOCAR» является победителем этапа во французском Орлеане. Также команда заняла 3-е место в столице Филиппин Маниле.

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