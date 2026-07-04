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Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

Переговоры Эрдогана и Шарифа

20:12 286

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили торговлю, инвестиции, сотрудничество в сфере обороны, энергетику, коммуникации, технологии, региональный мир, а также стратегическое партнерство между Пакистаном и Турцией. Об этом Шариф написал в X.

«Сегодня для меня было большим удовольствием и честью встретиться в историческом Стамбуле с моим дорогим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — отметил он.

Премьер-министр Пакистана также заявил, что стороны подтвердили общую позицию о том, что диалог, дипломатия и взаимное уважение остаются единственным устойчивым путем к разрешению конфликтов и обеспечению международной безопасности.

«Я поблагодарил президента Эрдогана за теплое гостеприимство. Мы также договорились в полной мере использовать огромный потенциал нашего партнерства для достижения согласованной цели — довести объем двусторонней торговли до 5 млрд долларов США, а также вывести нерушимые братские связи между Пакистаном и Турцией еще на более высокий уровень.

Ранее сегодня я принял участие в Пакистано-турецком бизнес-форуме, где встретился с выдающимися представителями динамичного делового сообщества Турции. Их оптимизм, новаторский подход и предпринимательский дух еще больше укрепили мою уверенность в том, что экономическое партнерство между Пакистаном и Турцией под дальновидным руководством президента Эрдогана вступает в новый, захватывающий этап», — написал Шариф.

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