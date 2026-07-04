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В Вашингтоне отменили парад по случаю Дня независимости США

20:18 430

Ежегодный парад по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости Соединенных Штатов отменен в Вашингтоне из-за аномальной жары.

«Организаторы парада в честь Дня независимости США, который должен был состояться 4 июля 2026 года и начаться в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по Баку), к сожалению, отменили его из-за сильной жары в Вашингтоне», — говорится в заявлении на сайте, посвященном проведению шествия. Температура воздуха в столичном американском округе Колумбия, согласно прогнозам, может в течение дня подняться до 45 градусов.

«Это решение было принято после подробных консультаций с Национальной парковой службой, правительством округа Колумбия и Freedom 250 (организация, созданная с целью проведения в стране торжеств по случаю 250-й годовщины подписания Декларации независимости США — ред.), а также тщательного анализа ситуации, при котором приоритетом была безопасность участников парада, зрителей и персонала», — отмечается в заявлении.

Некоторые другие мероприятия в американской столице по случаю праздника также отменены из-за жары или проводятся в ограниченном формате.

Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.

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