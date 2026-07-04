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Атаки на Краматорск и Запорожье: есть раненые, среди них — дети

ФОТО
20:29 166

В Краматорске в результате российской атаки на торговое заведение ранены три человека, включая ребенка.

«По меньшей мере 3 человека получили ранения в результате атаки на Краматорск. Среди раненых — ребенок 2015 года рождения», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По его словам, 4 июля, около 16 часов (17:00 по Баку), россияне нанесли удар по торговому заведению в центре города.

«Это обычное городское пространство, куда люди приходят по своим делам. Именно по таким местам россияне бьют сознательно — чтобы калечить гражданских, сеять страх и разрушать жизнь там, где не могут победить военным путем. За каждый такой удар будет ответственность», — резюмировал глава Донецкой ОВА.

Российские войска также атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили пять человек, включая 10-летнего ребенка. Из-за обстрела загорелась автостоянка, повреждены десятки автомобилей.

«… атаковал Запорожье, ранения получили пять человек, среди них — 10-летний ребенок», — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Из-за … обстрела горит автостоянка. Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируют», — отметил он. 

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