Похороны Хаменеи без европейцев

Европейские чиновники были исключены из списка участников церемонии похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил член комиссии иранского парламента по нацбезопасности Моджтаба Зареи.

«Мы не позволили ни одному из варварских и диких лидеров Европы стоять рядом с гробом (Али Хаменеи)», — отметил он.

Зареи также поблагодарил президента Масуда Пезешкиана и главу МИД Аббаса Аракчи, подчеркнув, что они «намеренно» не включили европейские страны в число «цивилизованных государств», приглашенных на церемонию, поскольку Европа либо хранила молчание после смерти Хаменеи, либо поддерживала (президента США Дональда) Трампа.

При этом европейские лидеры не объявляли о планах посетить церемонию похорон, и ни один высокопоставленный представитель стран Европы не присутствовал на мероприятии, состоявшемся 3 июля.