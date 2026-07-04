Уиткофф и Кушнер приедут в Россию

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский переговорщик Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Точных дат визита нет, добавил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву во время телефонного разговора в июне. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что визит состоится в ближайшее время, но точных дат не называл.

Стивен Уиткофф провел семь встреч с Владимиром Путиным после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Последние переговоры прошли 22 января в Кремле.