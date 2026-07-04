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Мадьяр хочет отстранить президента

21:51 350

Правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к конституции, предусматривающей прекращение полномочий президента страны Тамаша Шуйока. Об этом 4 июля заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«От имени правительства внес в парламент конституционный закон 17. <...> Основные моменты изменений: <...> отмена мандата действующего президента республики», — написал Мадьяр на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, после принятия поправки срок полномочий действующего президента завершится. Мадьяр считает, что Шуйок не может оставаться на посту, поскольку, по его мнению, не исполнял свои обязанности должным образом и способствовал злоупотреблениям властей во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Он также сообщил, что осенью в Венгрии начнется подготовка новой конституции, которую впоследствии планируется вынести на всенародный референдум. До этого власти намерены внести изменения в действующий основной закон, в том числе касающиеся главы государства.

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