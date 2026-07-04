После Ормуза: мир опасается переизбытка нефти

Нефтяной рынок быстро переходит от опасений дефицита к страху глобального профицита после того, как соглашение между США и Ираном открыло путь для возобновления поставок в больших объемах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на Brent уже списали все завоевания, полученные во время войны, и торгуются около 70 долларов за баррель. В то же время физический рынок нефти демонстрирует самые слабые сигналы со времен обвала спроса во время пандемии коронавируса.

Еще менее чем три месяца назад главный мировой физический нефтяной бенчмарк достиг исторического максимума, а руководители отрасли предупреждали о критически низких запасах. Теперь открытие Ормузского пролива и возвращение заблокированных баррелей резко изменили баланс рынка.

Через несколько недель после подписания меморандума между США и Ираном на рынок начала поступать волна из более чем 60 млн баррелей, которые застряли после начала войны. Еще до формального открытия пролива поставщики из Персидского залива уже наращивали отгрузки.

Саудовская Аравия и ОАЭ экспортируют нефть на уровнях, близких к довоенным. Им помогает военное сопровождение США при прохождении через Ормуз, а также трубопроводы, позволяющие частично обходить пролив.

Дополнительное давление на цены оказывает иранская нефть, которую снова можно покупать после временных исключений из санкций США. Это увеличивает предложение именно в тот момент, когда часть покупателей уже нашла альтернативные поставки.

Для мировой экономики такой поворот снижает риск нефтяного инфляционного шока после крупнейшего сбоя в поставках в истории. Для ОПЕК это создает другую проблему: вопрос о быстром возобновлении добычи может смениться дискуссией о новых сокращениях, если профицит начнет давить на цены.

Напомним, Citigroup прогнозирует, что цена на нефть марки Brent может упасть до 60 долларов за баррель к концу года, поскольку перебои в Ормузском проливе ослабевают, а рынок сырья вновь сосредотачивается на избытке предложения.