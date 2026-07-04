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Число жертв российской атаки на Киев возросло

4 июля 2026, 22:35 716

В Киеве завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе, количество жертв массированной российской атаки возросло до 31, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Сегодня в ходе работ на 12–13 этажах расчищено около 42 куб. м строительного мусора. С помощью автокрана XCMG QY75K с этих же этажей извлечено 24 обломка железобетонных плит общим весом около 53 тонн.

Останки тел, обнаруженные во время проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в ГСЧС.

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