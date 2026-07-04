Трамп подозревает иранцев в притворстве

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены убивать иранское руководство, поскольку это сделало бы невозможным дальнейшее ведение переговоров с исламской республикой. Об этом сообщил портал Axios на основе интервью с американским лидером.

«Трамп заявил Axios, что он наблюдает за церемонией прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи», — говорится в публикации. «Они все там», — отметил Трамп, имея в виду руководство Ирана. Как уточнил портал, говоря о возможности нанесения удара с целью убийства ключевых должностных лиц исламской республики, глава вашингтонской администрации подчеркнул: «<...> Мы не будем этого делать, поскольку тогда нам не с кем будет вести переговоры».

По версии американского лидера, иранская сторона «умоляет о сделке» о мире. Как уточняется в публикации, Трамп «добавил, что был удивлен, увидев, что некоторые иранцы плачут на церемонии прощания» с Али Хаменеи. «Может быть, это притворные слезы», — привел портал слова американского президента.

Трамп ранее заявил, что США предоставили Ирану недельный перерыв в переговорах в связи с похоронами Али Хаменеи.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось 3 июля в Тегеране. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран.