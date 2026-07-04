21 удар палкой за поцелуй: в Индонезии публично наказали пару тиктокеров

В Индонезии холостую пару публично наказали 21 ударом палкой каждому за поцелуй во время прямой трансляции в TikTok. Местные власти признали действия влюбленных несоблюдением исламского права (шариата), сообщает The Guardian.

В региональном представительстве правозащитной организации Amnesty International призвали индонезийские власти отменить телесные наказания.

22-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, не состоящих в браке, арестовали в апреле 2026 года. Причиной послужили жалобы на «вирусную» запись их трансляции, которую они провели в конце февраля. На видео мужчина и женщина целовались в машине в столице провинции Ачех.

Это единственный в стране регион с преимущественно мусульманским населением, где действует шариат — исламское право.

У пары изъяли телефон и флешку с видео с прямой трансляции в качестве доказательств, которые впоследствии должны были уничтожить.

Сначала мужчине и женщине назначили 25 ударов палками для каждого, но впоследствии наказание уменьшили до 21, учитывая, что они пробыли четыре месяца в тюрьме.

Свидетелями исполнения приговора в городском парке стали не менее 100 человек.

В организации Amnesty International осудили избиение как нарушающее запрет на пытки, ведь Индонезия является участницей Конвенции против пыток.

«Публичное избиение молодого мужчины и женщины только за поцелуй является ужасным актом дискриминации и мрачным напоминанием о длительных нарушениях прав человека, разрешенных Исламским уголовным кодексом в провинции Ачех [...]

Избиение палкой — это жестокое бесчеловечное наказание, которое унижает и часто переходит в пытку. Власти Индонезии должны прекратить криминализацию интимных отношений по взаимному согласию и отменить все дискриминационные подзаконные акты, позволяющие телесные наказания», — сказала региональная директор Amnesty International Монтсе Феррер.

Светское центральное правительство Индонезии разрешило ввести религиозное законодательство в Ачехе в 2006 году в рамках соглашения о прекращении сепаратистской войны.

В 2015 году провинция расширила действие шариата и на население, не исповедующее ислам. Таких в регионе примерно 1%. Закон позволяет применять до 100 ударов палкой за «нарушение морали», которым считают прелюбодеяние и однополые отношения.

Такие наказания могут ожидать людей, прибегающих к азартным играм и употреблению алкоголя, а также женщин за вызывающую одежду, а мужчин — за отсутствие на обязательных коллективных молитвах каждую пятницу.