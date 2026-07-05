USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
Новость дня
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

Многие советники Трампа недовольны Нетаньяху

Axios
00:45 328

Многие ключевые советники президента США Дональда Трампа недовольны действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил портал Axios.

«Многие из ближайших советников Трампа считают, что Биби (Биньямин Нетаньяху) ошибался во всем», — отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа должностных лиц США. В ней подчеркивается, что «люди в окружении Трампа стали все более скептически относиться к Нетаньяху и разочаровываться в нем» в последние месяцы.

Трамп ранее сообщил порталу, что готов встретиться с Нетаньяху на следующей неделе.

В начале июня президент США в интервью газете New York Post подтвердил, что в телефонном разговоре отчитал Нетаньяху в нецензурной форме и назвал его «чертовым сумасшедшим». Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в разговоре с Нетаньяху нецензурно раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они ставят под угрозу переговоры с Ираном.

Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп и Путин обсудили Украину
01:38 1
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет ФОТО; обновлено 01:29
01:29 701
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом обновлено 01:18
01:18 1035
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду обновлено 23:39
4 июля 2026, 23:39 1380
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки?
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки? Наш обзор
4 июля 2026, 20:33 3359
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим обновлено 14:39; видео
4 июля 2026, 14:39 13092
Россия предложила Украине прекратить огонь
Россия предложила Украине прекратить огонь обновлено 21:31
4 июля 2026, 21:31 11669
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
4 июля 2026, 10:44 3839
Минск выиграл раунд, Москва промолчала. А в Пекине делают свои выводы
Минск выиграл раунд, Москва промолчала. А в Пекине делают свои выводы наша аналитика
4 июля 2026, 10:24 4881
Переговоры Иран — США возобновятся в Пакистане
Переговоры Иран — США возобновятся в Пакистане
4 июля 2026, 18:56 705
Самолет Стамбул — Минводы сел в аэропорту вылета
Самолет Стамбул — Минводы сел в аэропорту вылета обновлено 18:37
4 июля 2026, 18:37 3784

ЭТО ВАЖНО

Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп и Путин обсудили Украину
01:38 1
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет ФОТО; обновлено 01:29
01:29 701
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом обновлено 01:18
01:18 1035
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду обновлено 23:39
4 июля 2026, 23:39 1380
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки?
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки? Наш обзор
4 июля 2026, 20:33 3359
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим
Атака на Санкт-Петербург. Министр обороны Украины: мы победим обновлено 14:39; видео
4 июля 2026, 14:39 13092
Россия предложила Украине прекратить огонь
Россия предложила Украине прекратить огонь обновлено 21:31
4 июля 2026, 21:31 11669
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
4 июля 2026, 10:44 3839
Минск выиграл раунд, Москва промолчала. А в Пекине делают свои выводы
Минск выиграл раунд, Москва промолчала. А в Пекине делают свои выводы наша аналитика
4 июля 2026, 10:24 4881
Переговоры Иран — США возобновятся в Пакистане
Переговоры Иран — США возобновятся в Пакистане
4 июля 2026, 18:56 705
Самолет Стамбул — Минводы сел в аэропорту вылета
Самолет Стамбул — Минводы сел в аэропорту вылета обновлено 18:37
4 июля 2026, 18:37 3784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться