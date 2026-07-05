Многие советники Трампа недовольны Нетаньяху

«Многие из ближайших советников Трампа считают, что Биби (Биньямин Нетаньяху) ошибался во всем», — отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа должностных лиц США. В ней подчеркивается, что «люди в окружении Трампа стали все более скептически относиться к Нетаньяху и разочаровываться в нем» в последние месяцы.

Трамп ранее сообщил порталу, что готов встретиться с Нетаньяху на следующей неделе.

В начале июня президент США в интервью газете New York Post подтвердил, что в телефонном разговоре отчитал Нетаньяху в нецензурной форме и назвал его «чертовым сумасшедшим». Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в разговоре с Нетаньяху нецензурно раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они ставят под угрозу переговоры с Ираном.