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Пострадавший при взрыве в Монако украинский бизнесмен вышел из комы

01:10 194

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако 29 июня, вышел из комы. Об этом сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на источники.

13-летний сын Вадима Ермолаева остается в детской больнице в Ницце. Его жизни ничего не угрожает. Спутница бизнесмена Анна Насобина в критическом состоянии. Ей ампутировали обе ноги. В последние дни ей несколько раз переливали кровь. Женщина может потерять зрение, слух и способность говорить, пишет Nice-Matin.

Взрыв произошел вечером 29 июня в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека. Интерпол по запросу Монако объявил в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по подозрению во взрыве. По информации Nice-Matin, после установки взрывного устройства женщина пешком пересекла границу Франции, села в автомобиль в городе Босолей и отправилась сначала в Италию, а затем — в Германию.

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