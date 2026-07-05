Трамп о превращении государств Европы в страны третьего мира

Принимая преступников из стран третьего мира, европейские государства рискуют сами приблизиться к их уровню. Об этом 4 июля сказал президент США Дональд Трамп.

«Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, этот процесс происходит «в мгновение ока».

Глава Пентагона Пит Хегсет 6 июня заявил, что, по его мнению, страны Европы, являющиеся союзниками Вашингтона, сталкиваются с распространением опасных идеологических течений. Хегсет также поинтересовался, когда власти европейских столиц начнут принимать меры в ответ на это «вторжение».