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Сложный выбор: «Сабах» или Месси?

Эльмир Алиев, отдел спорта
06:15 68

Уже послезавтра чемпион Азербайджана «Сабах» проведет дебютный матч в Лиге чемпионов. На стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре команда Вальдаса Дамбраускаса в 1-м квалификационном раунде примет клуб ТНС из Уэльса.

Игра начнется в 20:00. И ровно в это же время в американской Атланте прозвучит стартовый свисток матча 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Египтом.

Естественно, оба матча будут показаны азербайджанскими телеканалами в прямом эфире. Но это будет непростой выбор для наших любителей футбола. 

Посмотреть, как новый чемпион страны проведет исторический для себя матч в главном евротурнире? Либо, затаив дыхание, вместе со всей планетой ждать очередного шедевра от Лео Месси?

Кто-то, возможно, выберет вариант «переклички», либо решит посмотреть одну из игр позже, в записи.

Впрочем, есть и те, кто свой выбор уже сделал. Их пока немного. По информации от 3 июля, на матч «Сабах» - ТНС было продано 3 тысячи билетов. За оставшиеся дни это число возрастет. «Банк Республика Арена» вмещает около 9 тысяч.

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