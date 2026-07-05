Ким стреляет

В ходе испытаний осуществлены запуск стратегических крылатых ракет, проверка палубных орудий и автоматических пушек, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Ким Чен Ын распорядился завершить испытания эсминца и ввести его в состав ВМС в течение двух месяцев.

Годом ранее с этим кораблем произошла авария — во время торжественного спуска на воду он частично перевернулся и завалился на бок. Глава Северной Кореи тогда назвал причиной происшествия «преступную халатность».

Associated Press ранее писал, что «Кан Гон» — второй из двух эсминцев, представленных КНДР в 2025 году после «Чхве Хена», разработка которого, по словам Ким Чен Ына, стала шагом к расширению радиуса действия и возможностям упреждающих ударов. Оба корабля предназначены для размещения различных систем вооружений, включая зенитные и противокорабельные комплексы, а также баллистические и крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

В конце июня Ким Чен Ын поручил строить два эсминца или корабля класса выше в год в течение следующих пяти лет.