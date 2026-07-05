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Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»

09:16 131

Американские военные операции против Венесуэлы и Ирана стали «потрясающим успехом», заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне по случаю 250-летия США.

«У нас был потрясающий успех в Венесуэле, а также в Иране, где мы полностью уничтожили иранскую армию», - сказал Трамп в своем, как отмечает CNN, сорокаминутном выступлении.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям США вернули себе лидерские позиции в освоении космоса. «Мы намного опередили Китай и Россию, хотя раньше уступали им», - сказал американский президент, говоря о космосе.

Трамп также считает, что США «очень скоро» отправятся на Марс: «Я думаю, мы достигнем Луны и будем двигаться дальше. А затем мы отправимся на Марс».

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