Китай анонсировал военные учения с Россией

В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2026» в Желтом море, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Китая.

В ведомстве отметили, что маневры пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао. По завершении учений вооруженные силы обеих стран будут осуществлять совместное морское патрулирование в Тихом океане.

В китайском министерстве заявили, что мероприятия направлены на «реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности». Но в ведомстве не предоставили информации о точных сроках проведения учений, а также о количестве задействованных вооруженных сил и техники.