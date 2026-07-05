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Китай анонсировал военные учения с Россией

09:29 555

В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2026» в Желтом море, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Китая.

В ведомстве отметили, что маневры пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао. По завершении учений вооруженные силы обеих стран будут осуществлять совместное морское патрулирование в Тихом океане.

В китайском министерстве заявили, что мероприятия направлены на «реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности». Но в ведомстве не предоставили информации о точных сроках проведения учений, а также о количестве задействованных вооруженных сил и техники.

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