Сыновья Хаменеи на похоронах отца

Моджтаба Хаменеи, ставший третьи верховным лидером Ирана после смерти отца, отсутствовал на церемонии прощания.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что новый верховный лидер Ирана выразил желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказала ему. С момента своего назначения в марте он не появлялся на публике. «[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца», — отмечали журналисты.

Однако двое сотрудников Корпуса стражей исламской революции заявили NYT, что его появление маловероятно по причине «опасений отследить его передвижения, которые приведут к его убежищу».