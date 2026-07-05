Сыновья Хаменеи на похоронах отца

Трое сыновей погибшего 28 февраля в результате совместной американо-израильской операции верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Мостафа, Масуд и Мейсам — в воскресенье приняли участие в траурных церемониях прощания с отцом.
По сообщению Iran International, они помолились над телом отца. Это первое с февраля публичное появление сыновей Хаменеи.
Моджтаба Хаменеи, ставший третьи верховным лидером Ирана после смерти отца, отсутствовал на церемонии прощания.
Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что новый верховный лидер Ирана выразил желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказала ему. С момента своего назначения в марте он не появлялся на публике. «[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца», — отмечали журналисты.
Однако двое сотрудников Корпуса стражей исламской революции заявили NYT, что его появление маловероятно по причине «опасений отследить его передвижения, которые приведут к его убежищу».
Похороны Али Хаменеи сопровождаются беспрецедентными мерами безопасности. В частности, над Тегераном закрыли воздушное пространство. Вместе с Али Хаменеи хоронят еще четырех членов его семьи, тоже погибших в результате воздушного удара: дочь, зятя, невестку и внучку. По данным иранских властей, в одном только Тегеране в церемонии прощания могут участвовать от 15 до 20 млн человек. На входе в комплекс работают десятки сотрудников службы безопасности, а посетителям необходимо предъявлять специальный пропуск.