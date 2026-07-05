USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Россия предложила Украине прекратить огонь
Новость дня
Россия предложила Украине прекратить огонь

Сыновья Хаменеи на похоронах отца

добавлено фото
09:46 1565

Трое сыновей погибшего 28 февраля в результате совместной американо-израильской операции верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Мостафа, Масуд и Мейсам — в воскресенье приняли участие в траурных церемониях прощания с отцом.

По сообщению Iran International, они помолились над телом отца. Это первое с февраля публичное появление сыновей Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи, ставший третьи верховным лидером Ирана после смерти отца, отсутствовал на церемонии прощания.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что новый верховный лидер Ирана выразил желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказала ему. С момента своего назначения в марте он не появлялся на публике. «[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца», — отмечали журналисты.

Однако двое сотрудников Корпуса стражей исламской революции заявили NYT, что его появление маловероятно по причине «опасений отследить его передвижения, которые приведут к его убежищу».

Похороны Али Хаменеи сопровождаются беспрецедентными мерами безопасности. В частности, над Тегераном закрыли воздушное пространство. Вместе с Али Хаменеи хоронят еще четырех членов его семьи, тоже погибших в результате воздушного удара: дочь, зятя, невестку и внучку. По данным иранских властей, в одном только Тегеране в церемонии прощания могут участвовать от 15 до 20 млн человек. На входе в комплекс работают десятки сотрудников службы безопасности, а посетителям необходимо предъявлять специальный пропуск.

Отчет ISW и заявления Путина
Отчет ISW и заявления Путина
10:30 602
Сыновья Хаменеи на похоронах отца
Сыновья Хаменеи на похоронах отца добавлено фото
09:46 1566
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
09:16 730
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
06:15 2672
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду видео, обновлено 03:08
03:08 4766
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации Хазыр и Дюрре на связи с haqqin.az
4 июля 2026, 14:58 4102
Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп и Путин обсудили Украину
01:38 3318
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет ФОТО; обновлено 01:29
01:29 1860
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом обновлено 01:18
01:18 3703
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду обновлено 23:39
4 июля 2026, 23:39 2127
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки?
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки? Наш обзор
4 июля 2026, 20:33 5183

ЭТО ВАЖНО

Отчет ISW и заявления Путина
Отчет ISW и заявления Путина
10:30 602
Сыновья Хаменеи на похоронах отца
Сыновья Хаменеи на похоронах отца добавлено фото
09:46 1566
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
09:16 730
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
06:15 2672
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду видео, обновлено 03:08
03:08 4766
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации Хазыр и Дюрре на связи с haqqin.az
4 июля 2026, 14:58 4102
Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп и Путин обсудили Украину
01:38 3318
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет ФОТО; обновлено 01:29
01:29 1860
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом обновлено 01:18
01:18 3703
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду
«Нефтчи SOCAR» выиграл турнир в Марселе, победив Францию и Канаду обновлено 23:39
4 июля 2026, 23:39 2127
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки?
Купянск «брали» пять раз… Теперь очередь Константиновки? Наш обзор
4 июля 2026, 20:33 5183
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться