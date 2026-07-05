Отчет ISW и заявления Путина

По мнению аналитиков института, российский президент «использовал встречу» с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, командующим группировкой войск «Север» генерал-полковником Евгением Никифоровым, командующим группировкой войск «Юг» генерал-полковником Сергеем Медведевым и другими командирами 3 июля, чтобы сделать «преувеличенные заявления» об успехах России, не соответствующие реальной ситуации на поле боя.

По словам Путина, российские войска захватили всю Луганскую область и продолжают наступать по всей линии фронта. Герасимов заявил, что российские войска быстрее всего продвигаются в Сумской области и северной части Харьковской области Украины, а также в направлении Александровки и Гуляйполя, но не упомянул о Донецкой области, где Россия ведет основное наступление.

Путин заявил, что с 1 января 2026 года российские войска захватили 133 населенных пункта и более 3 000 квадратных километров территории Украины. Герасимов утверждал, что в июне 2026 года россияне захватили 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории.

По подсчетам ISW, с начала 2026 года россияне захватили или проникли в 64 населенных пункта и установили контроль или проникли на территорию площадью примерно 621,7 квадратных километров в пределах всего театра боевых действий. По данным американских аналитиков, в июне 2026 года российские войска захватили или проникли в 20 населенных пунктов и продвинулись или проникли на территорию площадью примерно 30,42 квадратного километра. Эти показатели включают населенные пункты, куда российские войска проникли лишь частично, однако даже с учетом таких частично занятых населенных пунктов они не соответствуют данным, изложенным президентом РФ, утверждают в ISW.

Кроме того, российские командиры сделали «преувеличенные заявления» о продвижении армии РФ в окрестностях Сум, Северска и Славянска Донецкой области, что демонстрирует, насколько российское военное командование оторвано от реальной ситуации на поле боя.

Как пишет ISW, Путин, российские командиры и Министерство обороны РФ сделали ряд других заявлений о «захвате» небольших населенных пунктов на различных участках фронта.

В отчете говорится, что подобные заявления руководства РФ являются частью российской тактики ведения информационной войны, направленной на создание впечатления, что победа России в Украине неизбежна, а украинская линия фронта якобы находится на грани краха. Во время встречи 3 июля Путин и российские командиры заявили о якобы начале разрушения украинской обороны вдоль «крепостного пояса» в Донецкой области.

Аналитики ISW отмечают, что российские источники, включая Минобороны РФ, опубликовали в последнее время множество видео небольших групп солдат РФ, которые держали флаги в Константиновке и ее окрестностях. Однако эти видео не доказывают продвижения россиян, так как зачастую ролики обрываются, скрывая российские позиции. Также аналитики ISW не обнаружили видео, которые говорили бы о применении российскими войсками техники, минометов или ствольной артиллерии в городе, что указывало бы на более высокий уровень контроля над Константиновкой.

Накануне пр0езидент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ категорически отвергли заявление России о захвате Константиновки. Украинские военные источники указали, что по состоянию на середину июня в Константиновке было от 100 до 250 российских военных.

По мнению аналитиков, Путин и другие чиновники РФ используют тему «захвата» Константиновки, чтобы заявить о скором падении оставшейся части Донецкой области.

В отчете сказано, что наступление РФ весной-летом 2026 года пока не принесло оперативно значимых результатов, и наступление на Константиновку, вероятно, исчерпает наступательный потенциал россиян, если РФ удастся все-таки захватить город.