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Боевой дрон на турецком берегу

10:50 165

Беспилотник, предположительно военного назначения, обнаружили на побережье Черного моря в районе турецкого города Фильос, сообщает IHA.

Об обнаружении дрона экстренным службам сообщили местные жители. Вскоре на место происшествия прибыли подразделения жандармерии. Территорию оцепили, из-за возможного наличия взрывчатых веществ вызвали саперов. Специалисты приступили к техническому исследование беспилотника с целью установить страну происхождения аппарата, а также выяснить, каким образом он оказался в Черном море.

По предварительной оценке, дрон мог использоваться в военных целях, однако подтверждений этому пока нет, отмечает агентство.

Ранее на побережье Черного моря в Турции не раз находили дроны. Так, аппараты были обнаружены на пляже Курукашиле 14 и 20 июня. В обоих случая установить принадлежность беспилотника не удалось, были назначены специальные экспертизы. Несколькими днями ранее, 1 июля, на северо-востоке Турции упал украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки. По данным Sabah, изначально беспилотник направлялся в сторону России, однако в полете изменил свой маршрут и направился в сторону Трабзона.

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