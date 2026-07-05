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Уникальная находка ученых в Египте

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11:06 1185

В западной пустыне Египта археологи обнаружили хорошо сохранившийся город византийской эпохи. Об этом сообщает The Guardian.

Раскопки в оазисе Дахла выявили жилые кварталы IV века, базилику, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для выпечки хлеба, кухонную утварь, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты, датируемые временем правления римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики с надписями в том числе о торговых сделках.

Кроме того, на археологическом памятнике Марина-эль-Аламейн были обнаружены 18 древних гробниц. Среди находок — гранитный саркофаг длиной 2,5 м с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, известные как «золотой язык», помещенные в рот умерших в соответствии с погребальными традициями той эпохи. 

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