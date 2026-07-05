«Опухоль нужно вырезать немедленно»: Трам «воюет» с коммунизмом

«Звезды и полосы (флаг США) уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», — обещал Трамп.

Соединенные Штаты вновь «отправят в небытие» серп и молот — один из символов коммунизма, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Вашингтоне по случаю 250-летия Соединенных Штатов. Его слова приводит The New York Times.

Глава Белого дома сказал, что коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке», и сравнил его с «опухолью, которую нужно вырезать немедленно»: «Коммунистическая система — это полная противоположность американской системе, и она никогда не работала. Наши воины сражались с коммунизмом на полях битв по всему миру вовсе не для того, чтобы эта угроза вновь подняла свою уродливую голову здесь, в Америке».

По его словам, США никогда не станут коммунистической страной. Американский лидер поблагодарил «ветеранов войны с коммунизмом», в том числе капрала морской пехоты Пэта Финна и рядового Руди Микинса, сражавшихся в битве при Чосинском водохранилище во время Корейской войны, а также полковника Пэриса Дэвиса — ветерана войны во Вьетнаме.

Во время выступления у горы Рашмор в Южной Дакоте по случаю 250-летия независимости 4 июля Трамп связал «коммунистическую угрозу» с мигрантами, приезжающими в США, но не разделяющими американских ценностей. Американский лидер называл коммунизм «величайшей угрозой» для США «из всех, включая Первую и Вторую мировые войны, Перл-Харбор и даже 11 сентября».