«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение

Стали известны некоторые подробности предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Анкару для участия в саммите НАТО. Перед встречей, которую Трамп назвал «историческим саммитом», в турецкой столице применяются чрезвычайные меры безопасности. Сообщается, что Трамп прибудет в Турцию с делегацией примерно в 1000 человек, обновленным самолетом Air Force One, вертолетом Marine One и знаменитым президентским лимузином, известным под названием «Зверь».

Ожидается, что значительная часть сопровождающей Трампа большой делегации прибудет в Анкару до начала саммита. Американские группы по логистике и безопасности начнут предварительную подготовку в турецкой столице еще до визита Трампа. Отмечается, что планирование маршрутов, детали безопасности и организационные вопросы будут осуществляться в координации с турецкими официальными лицами. Самолет Boeing 747-8 Air Force One, подаренный президенту США Дональду Трампу эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани и модифицированный ВВС США для использования президентом, оценивается примерно в 500 миллионов долларов. По сообщениям турецкой прессы, вместе с Трампом в Анкару прибудут его личный пресс-секретарь, советник по национальной безопасности, медиагруппа, агенты Секретной службы, представители ВВС и ВМС США. Ранее Трамп называл этот новый самолет «летающим Белым домом класса люкс».

Вертолет Marine One, который Трамп использует для перелетов на короткие расстояния, также будет доставлен в Анкару. Винтокрылая машина будет разобрана на части и перевезена в Турцию грузовыми самолетами. Американские технические группы соберут его в Анкаре и подготовят к использованию. Вертолет Marine One, обладающий высокотехнологичными системами защиты, возможностями противобаллистической обороны и передовыми электромагнитными технологиями, считается одним из важнейших активов безопасности для президентов США. Официальный президентский лимузин Cadillac под названием The Beast («Зверь»), который Трамп использует во время официальных визитов, будет к его услугам в Анкаре. Это транспортное средство, разработанное специально для Трампа, благодаря пятислойной системе брони и передовому оборудованию безопасности считается одним из самых безопасных автомобилей в мире.