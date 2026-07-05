USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Россия предложила Украине прекратить огонь
Новость дня
Россия предложила Украине прекратить огонь

«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение

наши подробности
Руслан Баширли, собкор, Анкара
11:54 982

Стали известны некоторые подробности предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Анкару для участия в саммите НАТО. Перед встречей, которую Трамп назвал «историческим саммитом», в турецкой столице применяются чрезвычайные меры безопасности.

Сообщается, что Трамп прибудет в Турцию с делегацией примерно в 1000 человек, обновленным самолетом Air Force One, вертолетом Marine One и знаменитым президентским лимузином, известным под названием «Зверь».

Boeing 747-8 Air Force One, подаренный Трампу эмиром Катара шейхом и модифицированный ВВС США для использования президентом, оценивается примерно в 500 миллионов долларов

Ожидается, что значительная часть сопровождающей Трампа большой делегации прибудет в Анкару до начала саммита. Американские группы по логистике и безопасности начнут предварительную подготовку в турецкой столице еще до визита Трампа. Отмечается, что планирование маршрутов, детали безопасности и организационные вопросы будут осуществляться в координации с турецкими официальными лицами.

Самолет Boeing 747-8 Air Force One, подаренный президенту США Дональду Трампу эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани и модифицированный ВВС США для использования президентом, оценивается примерно в 500 миллионов долларов.

По сообщениям турецкой прессы, вместе с Трампом в Анкару прибудут его личный пресс-секретарь, советник по национальной безопасности, медиагруппа, агенты Секретной службы, представители ВВС и ВМС США. Ранее Трамп называл этот новый самолет «летающим Белым домом класса люкс».

Вертолет Marine One, обладающий высокотехнологичными системами защиты, возможностями противобаллистической обороны и передовыми электромагнитными технологиями, считается одним из важнейших активов безопасности для президентов США

Вертолет Marine One, который Трамп использует для перелетов на короткие расстояния, также будет доставлен в Анкару. Винтокрылая машина будет разобрана на части и перевезена в Турцию грузовыми самолетами. Американские технические группы соберут его в Анкаре и подготовят к использованию.

Вертолет Marine One, обладающий высокотехнологичными системами защиты, возможностями противобаллистической обороны и передовыми электромагнитными технологиями, считается одним из важнейших активов безопасности для президентов США.

Официальный президентский лимузин Cadillac под названием The Beast («Зверь»), который Трамп использует во время официальных визитов, будет к его услугам в Анкаре. Это транспортное средство, разработанное специально для Трампа, благодаря пятислойной системе брони и передовому оборудованию безопасности считается одним из самых безопасных автомобилей в мире.

Cadillac под названием The Beast будет к услугам Трампа и в Анкаре

В целом, подготовка мер безопасности в Анкаре как для воздушного, так и наземного транспорта доведена до наивысшего уровня, ведется всесторонняя логистическая работа к визиту Трампа. Отмечается, что американцы совместно с турецкими официальными лицами определили все детали, касающиеся планирования маршрутов и мер безопасности в местах, которые посетит Трамп.

Как ранее писал haqqin.az, перед саммитом выпущено официальное предупреждение о закрытии многих дорог в Анкаре. Также на время проведения саммита в турецкой столице и близлежащих городах Болу и Адана запрещены митинги и уличные шествия. Кроме того, будут временно отложены симпозиумы, панели, выпускные церемонии, празднества и собрания

Жара, грозы, стрельба: Америка отмечает свое 250-летие
Жара, грозы, стрельба: Америка отмечает свое 250-летие фото
12:20 159
«Опухоль нужно вырезать немедленно»: Трам «воюет» с коммунизмом
«Опухоль нужно вырезать немедленно»: Трам «воюет» с коммунизмом
11:15 836
Отчет ISW и заявления Путина
Отчет ISW и заявления Путина
10:30 2100
Сыновья Хаменеи на похоронах отца
Сыновья Хаменеи на похоронах отца добавлено фото; обновлено 11:30
11:30 3153
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
09:16 1038
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
06:15 3313
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду видео, обновлено 03:08
03:08 5193
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации Хазыр и Дюрре на связи с haqqin.az
4 июля 2026, 14:58 4245
Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп и Путин обсудили Украину
01:38 3673
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет ФОТО; обновлено 01:29
01:29 2010
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом обновлено 01:18
01:18 4042

ЭТО ВАЖНО

Жара, грозы, стрельба: Америка отмечает свое 250-летие
Жара, грозы, стрельба: Америка отмечает свое 250-летие фото
12:20 159
«Опухоль нужно вырезать немедленно»: Трам «воюет» с коммунизмом
«Опухоль нужно вырезать немедленно»: Трам «воюет» с коммунизмом
11:15 836
Отчет ISW и заявления Путина
Отчет ISW и заявления Путина
10:30 2100
Сыновья Хаменеи на похоронах отца
Сыновья Хаменеи на похоронах отца добавлено фото; обновлено 11:30
11:30 3153
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
Трамп заявил «о потрясающем успехе» в Венесуэле и «уничтожении иранской армии»
09:16 1038
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
Сложный выбор: «Сабах» или Месси?
06:15 3313
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду
ЧМ-2026: Франция одолела «колючий» Парагвай, Марокко крупно обыграла Канаду видео, обновлено 03:08
03:08 5193
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации
В Брюсселе говорят о визах. А в Турции — о дискриминации Хазыр и Дюрре на связи с haqqin.az
4 июля 2026, 14:58 4245
Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп и Путин обсудили Украину
01:38 3673
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет
Авиаудары по Запорожью и Сумам: число раненых растет ФОТО; обновлено 01:29
01:29 2010
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
Зеленский о телефонном разговоре с Трампом обновлено 01:18
01:18 4042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться