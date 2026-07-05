Жара, грозы, стрельба: Америка отмечает свое 250-летие

По всем Соединенным Штатам проходят праздничные мероприятия в честь 250-летия провозглашения независимости. При этом рекордная жара создает проблемы в проведении торжеств и парадов, пишет BBC.
В американской столице было больше 38 градусов. В Балтиморе температура достигла 40. В Нью-Йорке немного прохладнее — 33 градуса, но во всех городах восточного побережья США высокая влажность, что утяжеляет ощущение жары.
«Несмотря на жару, которая оказалась не такой плохой, как предсказывали, толпы в Вашингтоне потрясающие, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Любовь к нашей стране не никогда не была такой сильной».
До начала торжеств многие американские СМИ сообщали, что организаторы, а также Белый дом опасались, что жара вынудит многих американцев отказаться от поездки в Вашингтон. В некоторых городах празднования сократили, например, в Филадельфии, где была подписана американская Декларация независимости. У Индепенденс-холла, где 250 лет назад обсуждали и принимали декларацию, в субботу торжественно закопали капсулу времени для американцев будущего. Предполагается, что ее достанут через 250 лет. В капсулу каждый из американских штатов прислал что-то свое: Аляска — бриллиант, Невада — горсть фишек из казино, Калифорния — предсказание ИИ Claude о том, как будет выглядеть штат в далеком 2276-м году.
Американские власти ранее из-за грозы предписали тысячам людей покинуть центральный бульвар Вашингтона, где проходили праздничные мероприятия, и укрыться в зданиях нескольких министерств и музеев. Дональд Трамп же заявил, что не станет, несмотря на грозу, отменять запланированное в Вашингтоне выступление.
В начале праздничного дня выступил вице-президент Джей Ди Вэнс на борту военного корабля, пришвартованного около Нью-Йорка. Вэнс заявил: «Сегодня мы празднуем 250 лет Америки, смотря в будущее без страха. Мы празднуем 250 лет того, чего могут добиться свободные люди».
Над Вашингтоном, названным в честь первого президента, стоит гул самолетов — каждый час пролетает авиапарад ВВС США.
Несмотря на ненастную погоду и периодические молнии, организаторы празднования Дня независимости в Вашингтоне устроили 40-минутное фейерверк-шоу, которое было намного масштабнее, чем предыдущие фейерверки в честь Дня независимости, передает CNN.
Ожидалось, что в ходе мероприятия будет запущено около 850 000 фейерверков с 10 разных площадок.
Организаторы шоу хотят, чтобы 4 июля был установлен новый рекорд Гиннесса и мероприятие было бы признано самым масштабным официальным фейерверк-шоу в истории.
Не обошлось и без ЧП. Так, в Бруклине (административный район Нью-Йорка) во время празднований восемь человек, включая четверых детей, получили ранения в результате стрельбы, сообщает New York Post со ссылкой на полицию и источники. По данным полицейских, инцидент произошел неподалеку от набережной, где проходил фейерверк. Как уточнили собеседники издания, среди пострадавших — дети в возрасте от шести до 14 лет, а также взрослые 21–37 лет. Огнестрельные ранения пришлись на ноги, живот, грудь и плечо местных жителей. По информации телеканала, в настоящее время семеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, 21-летняя женщина — «в критическом». Все были госпитализированы. Также во время праздничного салюта на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. По данным New York Post, загорелись платформы для запуска фейерверков, а не сам мост. Все очаги возгорания были ликвидированы через минуту двумя пожарными расчетами, мост не пострадал.