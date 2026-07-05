Жара, грозы, стрельба: Америка отмечает свое 250-летие

По всем Соединенным Штатам проходят праздничные мероприятия в честь 250-летия провозглашения независимости. При этом рекордная жара создает проблемы в проведении торжеств и парадов, пишет BBC. В американской столице было больше 38 градусов. В Балтиморе температура достигла 40. В Нью-Йорке немного прохладнее — 33 градуса, но во всех городах восточного побережья США высокая влажность, что утяжеляет ощущение жары.

«Несмотря на жару, которая оказалась не такой плохой, как предсказывали, толпы в Вашингтоне потрясающие, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Любовь к нашей стране не никогда не была такой сильной». До начала торжеств многие американские СМИ сообщали, что организаторы, а также Белый дом опасались, что жара вынудит многих американцев отказаться от поездки в Вашингтон. В некоторых городах празднования сократили, например, в Филадельфии, где была подписана американская Декларация независимости. У Индепенденс-холла, где 250 лет назад обсуждали и принимали декларацию, в субботу торжественно закопали капсулу времени для американцев будущего. Предполагается, что ее достанут через 250 лет. В капсулу каждый из американских штатов прислал что-то свое: Аляска — бриллиант, Невада — горсть фишек из казино, Калифорния — предсказание ИИ Claude о том, как будет выглядеть штат в далеком 2276-м году. Американские власти ранее из-за грозы предписали тысячам людей покинуть центральный бульвар Вашингтона, где проходили праздничные мероприятия, и укрыться в зданиях нескольких министерств и музеев. Дональд Трамп же заявил, что не станет, несмотря на грозу, отменять запланированное в Вашингтоне выступление. В начале праздничного дня выступил вице-президент Джей Ди Вэнс на борту военного корабля, пришвартованного около Нью-Йорка. Вэнс заявил: «Сегодня мы празднуем 250 лет Америки, смотря в будущее без страха. Мы празднуем 250 лет того, чего могут добиться свободные люди». Над Вашингтоном, названным в честь первого президента, стоит гул самолетов — каждый час пролетает авиапарад ВВС США.