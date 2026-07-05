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По случаю 10-летия со дня основания AzerGold посещены Аллея почетного захоронения и Аллея шехидов

12:30 304

Руководство ЗАО AzerGold и его дочерних предприятий — ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и ООО AzerBlast — посетило Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтило светлую память Общенационального лидера Гейдара Алиева и возложило букеты цветов к его памятнику по случаю 10-й годовщины начала деятельности компании.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой. К ее могиле были возложены цветы в знак уважения к ее научному наследию и многогранной деятельности, посвященной служению людям.

Затем участники посетили Аллею шехидов, почтив память героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Букеты цветов были возложены к могилам шехидов, их светлая память была почтена с глубокой благодарностью и уважением.

ЗАО AzerGold, учрежденное в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года, прошло государственную регистрацию и начало свою деятельность 5 июля 2016 года. Вот уже 10 лет компания осуществляет свою деятельность в направлении эффективного и устойчивого управления минерально-сырьевыми ресурсами Азербайджана. Посредством выявления и изучения месторождений полезных ископаемых, добычи драгоценных металлов и их реализации на внутреннем и международном рынках компания вносит вклад в устойчивое развитие национальной экономики и социальное благополучие страны.

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